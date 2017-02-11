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ОБЩЕСТВО

По ‘горячей линии’ пострадавшим от радиации расскажут о выдаче удостоверений

10:13 Суббота, 11.02.2017

13 февраля в период времени с 14 до 16 часов в министерстве труда и соцразвития Дона будет работать тематическая «горячая линия» по вопросам, касающиеся выдачи удостоверений пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф. Телефон: 234-00–99.

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