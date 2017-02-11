По ‘горячей линии’ пострадавшим от радиации расскажут о выдаче удостоверений

13 февраля в период времени с 14 до 16 часов в министерстве труда и соцразвития Дона будет работать тематическая «горячая линия» по вопросам, касающиеся выдачи удостоверений пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф. Телефон: 234-00–99.