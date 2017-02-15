По метеоусловиям в ростовском аэропорту задерживаются несколько рейсов

Прилет двух рейсов в Ростов-на-Дону — из Дубая и Москвы — задерживается по метеоусловиям. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» из столичного аэропорта Домодедово ожидается в Южной столице в 3:55 вместо 23:50, а рейс из Объединенных Арабских Эмиратов должен завершится в 4:55 вместо 1:50. Соответственно, задержится и обратный рейс в Дубаи. Сейчас на онлайн-табло ростовского аэропорта указано время вылета — 5:50. Добавим, что рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Анталии, Тбилиси и Еревана прилетели по расписанию. Аэропорт выпускает и принимает самолеты в обычном режиме.