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ОБЩЕСТВО

По телефону ‘горячей линии’ дончане смогут рассказать о перебоях с водоснабжением

11:41 Вторник, 30.12.20144

В Ростовской области продолжает работу «горячая линия» по водоснабжению. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Жители Дона смогут рассказать о перебоях с водоснабжением специалистам единой дежурно-диспетчерской службы министерства ЖКХ Ростовской области по телефону: (863) 240-13-60.

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Комментарии

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Надежда 30.12.2014

«горячую линию» делают бесплатную Я позвонила, сказали перезвоните после обеда, а 10 руб . на телефоне уже нет. Вот спасибо, помогли!!!

Irina_F 30.12.2014

Справка из Википедии: «Горя́чая ли́ния» — прямая связь (например телефонная) с местом событий для передачи самых свежих новостей или сведений из первых рук.

В данном тексте редакция сайта не уточняла, что горячая линия будет бесплатной. Обязательно внимательно читайте текст в следующий раз. Обычно горячая линия бесплатная если номер телефона начинается с 8-800…

элеонора 21.01.2015

Срочно приезжайте по адресу Зорге 39/1 , 1 подъезд. Сегодня 20.01.14 приехали рабочие делать крышу, демонтировали и уехали. В результате вода с крыши льется ручьем , весь подъезд как река, стали взрываться счетчики электрические, председатель бездействует. Сейчас два часа ночи, жители черпают воду, чтобы она не лилась в квартиру, вызыаем всех подряд. Не знаем что делать. Приезжайте хотя бы утром, будет отличный репортаж. я так понимаю правды не добъешься, но хотя бы дошло до адмтнистрации города это все.

Оксана 30.12.2016

С наступающим Новым Годом! В г.Ростове-на-Дону по ул.Тружеников 16 в 9-ти этажном доме течет уже несколько лет крыша.Сегодня ручьи по стенам стекают.А там электрическая проводка,а на 9 этаже живут семьи с детьми и пенсионеры.Надо что-то делать срочно,пока не было беды.