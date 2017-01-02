По телефону ‘горячей линии’ дончане смогут рассказать о перебоях с водоснабжением

В Ростовской области продолжает работу «горячая линия» по водоснабжению. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Жители Дона смогут рассказать о перебоях с водоснабжением специалистам единой дежурно-диспетчерской службы министерства ЖКХ Ростовской области по телефону: (863) 240-13-60.