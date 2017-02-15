По заснеженным дорогам Ростова мужчина проехал необычным способом

Навстречу новым рекордам с морозным ветерком. Пользователи социальных сетей опубликовали ролик, на котором мужчина катается на лыжах по заснеженным дорогам Ростова-на-Дону. Причем, он передвигается не с помощью палок, а прицепившись веревкой к бамперу автомобиля. Несмотря на опасность такой езды, водители других машин не осудили лыжника, а посчитали, что экстремалу просто захотелось вернуться в детство. Тем более, что такой чарующий снегопад в наших краях случается не так часто.