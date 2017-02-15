Лента новостей

ОБЩЕСТВО

По заснеженным дорогам Ростова мужчина проехал необычным способом

21:17 Среда, 15.02.2017

Навстречу новым рекордам с морозным ветерком. Пользователи социальных сетей опубликовали ролик, на котором мужчина катается на лыжах по заснеженным дорогам Ростова-на-Дону. Причем, он передвигается не с помощью палок, а прицепившись веревкой к бамперу автомобиля. Несмотря на опасность такой езды, водители других машин не осудили лыжника, а посчитали, что экстремалу просто захотелось вернуться в детство. Тем более, что такой чарующий снегопад в наших краях случается не так часто.

Еще темы рубрики

15 февраля 2017
Ростовская область достойно отразила удар снежной стихии
15 февраля 2017
Депутаты гордумы Ростова положительно оценили работу управления МВД
15 февраля 2017
По заснеженным дорогам Ростова мужчина проехал необычным способом
15 февраля 2017
Режим проверок предприятий бизнеса на Дону станет более щадящим

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Петя 15.02.2017

Водителю впаять неправильную перевозку пассажиров и делов-то.