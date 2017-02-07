Победить болезни жителям Дона помогут аппараты Елатомского завода

18 тысяч жителей Ростовской области больны гриппом и ОРВИ, треть заболевших -ростовчане. По сравнению с прошлой неделей число зараженных в регионе увеличилось на тысячу человек, однако, эпидпорог по-прежнему не превышен. Зачастую после вирусного удара пациентам необходим реабилитационный период. Как ускорить процесс выздоровления?

И в наступившие холода? и во все сезоны медики призывают заботиться о здоровье и не пренебрегать диспансеризацией. Если раньше этот способ обследования касался работающих людей, то сейчас и детей? и ветеранов направляют на осмотр.

«После диспансеризации, после консультации у узких специалистов, врачи назначают реабилитационные мероприятия. Например, актуальную физиотерапия, очень популярна магнитотерапия», — говорит представитель «Елатомского приборного завода» Наталья Степанова.

Сегодня для таких процедур компактные приборы компании «Еламед» используют и профессионалы.

«Используем этот аппарат в терапевтическом отделении для лечения гипертонической болезни, для снижения артериального давления, лечения артрозов и артритов», — поясняет заведующая физиотерапевтическим отделением горбольницы №6 Ольга Комлева.

Специалисты отмечают положительный эффект магнитотерапии. Кроме того, специалисты отмечают, что пациенты, у которых нет возможности посещать медицинские учреждения, с таким помощником физиотерапию могут проводить и дома.