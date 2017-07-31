Победитель и призеры Сурдолимпийских игр вернулись на родину в Таганрог
Золото и три бронзы — таков итог выступления донских тхэквондистов на Сурдолимпийских играх в турецком городе Самсун. Сегодня победителя и призёров встречали в донской столице. Все трое живут и тренируются в Таганроге, именно там находится центр подготовки спортсменов с нарушением слуха по тхэквондо.
Медаль высшей пробы на Дон привез Александр Баркалов. Антон Ковтунов занял третье место вместе со своими партнерами в соревнованиях «Мужская тройка». А у Юлии Овчинниковой — сразу две бронзовых награды: в личных выступлениях и в технической программе в команде.
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