Победитель и призеры Сурдолимпийских игр вернулись на родину в Таганрог

Золото и три бронзы — таков итог выступления донских тхэквондистов на Сурдолимпийских играх в турецком городе Самсун. Сегодня победителя и призёров встречали в донской столице. Все трое живут и тренируются в Таганроге, именно там находится центр подготовки спортсменов с нарушением слуха по тхэквондо.

Медаль высшей пробы на Дон привез Александр Баркалов. Антон Ковтунов занял третье место вместе со своими партнерами в соревнованиях «Мужская тройка». А у Юлии Овчинниковой — сразу две бронзовых награды: в личных выступлениях и в технической программе в команде.