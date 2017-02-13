Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Почти две тысячи дончан будут служить в 150 мотострелковой дивизии

21:19 Понедельник, 13.02.2017

Почти две тысячи дончан будут служить по контракту в легендарной 150 мотострелковой дивизии, которая в мае 1945 года штурмом взяла Рейхстаг. Информацию об этом распространило правительство Ростовской области.

По итогам минувшего года наш регион занял второе место среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов по подготовке граждан к военной службе. Было призвано более 10-ти тысяч человек в ВВС, ВДВ, сухопутные и ракетные войска стратегического назначения.

Еще темы рубрики

13 февраля 2017
В Ростове массово гибнут грачи
13 февраля 2017
Почти две тысячи дончан будут служить в 150 мотострелковой дивизии
13 февраля 2017
Мужчина проехал по Ростову на ретроавтомобиле с открытым верхом
13 февраля 2017
Онлайн-трансляции ‘Россия 24. Дон’ и радио ‘Дон-ТР’ на сайте DONTR.RU

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.