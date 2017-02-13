Почти две тысячи дончан будут служить в 150 мотострелковой дивизии

Почти две тысячи дончан будут служить по контракту в легендарной 150 мотострелковой дивизии, которая в мае 1945 года штурмом взяла Рейхстаг. Информацию об этом распространило правительство Ростовской области.

По итогам минувшего года наш регион занял второе место среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов по подготовке граждан к военной службе. Было призвано более 10-ти тысяч человек в ВВС, ВДВ, сухопутные и ракетные войска стратегического назначения.