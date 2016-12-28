Поезд ‘Ростов — Адлер’ теперь будет курсировать с вагоном-автомобилевозом

Сегодня с железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону отправляется необычный состав. Помимо стандартных пассажирских у него есть вагон-автомобилевоз. Несмотря на то, что его появление анонсировалось уже давно, сегодняшний рейс первый.

Это обычный с виду вагон, но внутри него достаточно места, чтобы разместить от трех до пяти автомобилей. Вагон подгоняется к специальной эстакаде на железнодорожном вокзале. Внутри он оборудован специальной системой крепежей. Сотрудники, сопровождающие фиксируют машины.

Внутри вагона пожарная и охранная сигнализации, поэтому владельцы могут быть спокойны. В соседнем вагоне во время всего путешествия находится сопровождающий, который немедленно отреагирует на какое-либо происшествие.

Сегодня состоится технологический пуск — впервые на Северо-Кавказской железной дороге будет курсировать такой вагон-автомобилевоз. Стоимость такой перевозки примерно от 4 до 12-ти тысяч рублей в зависимости от габаритов и веса.

Вместе с автомобилем можно также перевезти и определенное количество багажа. С одной стороны деньги существенные, но с другой стороны есть свои экономические выгоды и удобства. На других направлениях вагон-автомобилевоз хорошо себя зарекомендовал и пользуется популярностью, поэтому специалисты надеются, что и в данном случае услуга тоже будет востребована.

«В течение трех лет с момента запуска услуги ей воспользовались более 10-ти тысяч пассажиров, перевезено более 10-ти тысяч автомобилей. Мы провели маркетинговые исследования, которые позволяют нам делать вывод о том, что данная услуга будет пользоваться спросом на участке «Ростов-Адлер», — прокомментировал заместитель начальника Северо-Кавказского филиала Федеральная пассажирская компания Виталий Лядов.

Стоит заметить, что тем, кто желает отправиться в путешествие в том же поезде, который будет перевозить автомобили, нужно покупать билеты отдельно, но перевозчик предусмотрел гибкую систему скидок.

Этот состав отправляется из Ростова в Адлер. Сегодня вагон отправится без автомобилей. Вагон будет курсировать всегда с поездом по этому направлению независимо от того, если ли заявки или нет. Возможно, в Адлере будут желающие, которые захотят в Ростов отправить свою машину.

Перевозчики нацелены не только на летний сезон, когда многие пытаются миновать пробки на дорогах, но и на зимний сезон — многие едут отдыхать на горнолыжные курорты и для того, чтобы не везти все снаряжение с собой пользуются такой услугой. Для того, чтобы отравить машину таким образом, за пять суток нужно либо на сайте РЖД зарегистрироваться, либо в кассе.