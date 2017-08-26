Погорельцы не спешат переселяться в маневренный фонд Ростова

Жители выгоревшей 21 августа территории в центре Ростова не спешат переселяться в квартиры маневренного фонда. Как рассказали в пресс-службе администрации южной столицы, изначально на предложение о муниципальном жилье откликнулась 21 семья. Но в итоге окончательное решение приняли только три из них — остальные все еще раздумывают.

В администрации Ростова предполагают, что это связано, в первую очередь, с неудобным расположением квартир — многим погорельцам, которые жили и работали в центре города, будет неудобно добираться до мест учебы или работы. Часть маневренного фонда находится на улице Борисоглебской (многоквартирный дом 2011 года постройки), а часть — на бул. Комарова (комплекс для проживания одиноких ветеранов войны, а также детей-сирот, 1993 года постройки).

Директор городского центра по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом Александр Карандеев, подчеркнул, что погорельцев не навсегда переселяют в столь территориально неудобное жилье — пострадавшими ростовчанами заключается договор сроком на год. Конечно, жить в помещении из маневренного фонда они могут вплоть до восстановления своего прежнего жилья или до получения сертификата на новую жилплощадь.

При этом арендной платы за квартиру нет. Жильцы оплачивают только коммунальные услуги согласно утвержденным тарифам – причем начисления по адресу, где они жили ранее, конечно же, снимаются. Предметы мебели и быта, предоставленные волонтерами из Фонда города, остаются в собственности погорельцев навсегда, они смогут пользоваться ими и в новой квартире.

«Согласно нормативным документам, на каждого члена семьи положено 6 м2 жилья. Две из свободных квартир на Борисоглебской, 12 имеют комнаты по 16 м2, площадь жилой комнаты в третьей – 25 м2. Сейчас мебелью они еще не оборудованы, но на складе есть и мебель, и спальные принадлежности. Как только семья готова к переезду, волонтеры сразу же привозят в квартиру все предметы первой необходимости, а также питание, холодильники, микроволновые печи и посуду. На бул. Комарова, 28/4 таким образом уже заселилась семья из трех человек», – говорит Александр Карандеев.

Замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус отметил: в том случае, если в первые дни после трагедии пострадавшие проживали у родственников или друзей, но не могут оставаться у них на долгое время, они вправе в любой момент обратиться за предоставлением временного жилья.

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