Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Пограничники Дона провели митинг, посвященный выводу войск из Афганистана

15:25 Четверг, 16.02.2017

Донские пограничники приняли участие в памятном митинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана в 1989 году. Мероприятие прошло у памятника «Воинам-интернационалистам», а также у памятного знака «Пограничникам всех поколений».

Сотрудники донского погрануправления, представители городской администрации и правоохранительных органов почтили память погибших в Афганистане солдат и возложили цветы к мемориалу.

«Для людей в «зеленых фуражках» эта дата имеет большое значение. Именно в этот день 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, отход которых прикрывали подразделения пограничников и спецназа», — рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Еще темы рубрики

машин
16 февраля 2017
В субботу Театральную площадь Ростова перекроют на время эстафеты огня Всемирных военных игр
16 февраля 2017
Студотрядам Дона впервые представили Знамя губернатора
16 февраля 2017
Пограничники Дона провели митинг, посвященный выводу войск из Афганистана
16 февраля 2017
Парламентарии Дона обсудили изменения в бюджете региона

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.