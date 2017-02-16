Пограничники Дона провели митинг, посвященный выводу войск из Афганистана
Донские пограничники приняли участие в памятном митинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана в 1989 году. Мероприятие прошло у памятника «Воинам-интернационалистам», а также у памятного знака «Пограничникам всех поколений».
Сотрудники донского погрануправления, представители городской администрации и правоохранительных органов почтили память погибших в Афганистане солдат и возложили цветы к мемориалу.
«Для людей в «зеленых фуражках» эта дата имеет большое значение. Именно в этот день 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, отход которых прикрывали подразделения пограничников и спецназа», — рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.
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