Пограничники Дона провели митинг, посвященный выводу войск из Афганистана

Донские пограничники приняли участие в памятном митинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана в 1989 году. Мероприятие прошло у памятника «Воинам-интернационалистам», а также у памятного знака «Пограничникам всех поколений».

Сотрудники донского погрануправления, представители городской администрации и правоохранительных органов почтили память погибших в Афганистане солдат и возложили цветы к мемориалу.

«Для людей в «зеленых фуражках» эта дата имеет большое значение. Именно в этот день 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, отход которых прикрывали подразделения пограничников и спецназа», — рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.