Пограничники проведут на Набережной Ростова торжественный митинг

16 июля на Набережной Ростова-на-Дону около памятного знака «Пограничникам всех поколений» пройдет торжественный митинг, посвященный 95 годовщине Закавказского пограничного округа.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ, в мероприятии примут участие сотрудники, проходившие службу в войсках Закавказского пограничного округа, представители областной и местной власти, а также руководители ветеранских организаций Вооруженных сил.

В рамках митинга ветеранам округа вручат памятные медали, грамоты, благодарственные письма. Кроме того, запланирована концертная программа.