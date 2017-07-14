Пограничники проведут на Набережной Ростова торжественный митинг
16 июля на Набережной Ростова-на-Дону около памятного знака «Пограничникам всех поколений» пройдет торжественный митинг, посвященный 95 годовщине Закавказского пограничного округа.
Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ, в мероприятии примут участие сотрудники, проходившие службу в войсках Закавказского пограничного округа, представители областной и местной власти, а также руководители ветеранских организаций Вооруженных сил.
В рамках митинга ветеранам округа вручат памятные медали, грамоты, благодарственные письма. Кроме того, запланирована концертная программа.
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