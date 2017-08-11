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ОБЩЕСТВО

Похищение ребенка из Морозовска: семейную пару будут судить

7:40 Пятница, 11.08.2017

Семейную пару из Волгоградской области, похитившую ребенка в Морозовске, будут судить. Документы уголовного дела переданы в суд. Об этом сообщает Следственный комитет России. Злоумышленники похитили мальчика из Ростовской области в мае. Через несколько дней их задержали. Подсудимые планировали выдать похищенного ребенка за своего приемного сына, смерть которого семейная пара скрывала.

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