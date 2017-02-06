Поисковики обнаружили под Таганрогом необычный раритет
Поисковики «Миус-Фронта» обнаружили под Таганрогом необычный раритет — велосипед времен Великой Отечественной войны. Ржавый двухколесный транспорт, по мнению историков, принадлежал немецкому пехотинцу. На таких железных конях фашисты прибывали в Ростовскую область в 1941 году. Как видно на фото, опубликованном в Интернете, велосипед сохранился почти в первозданном виде.
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