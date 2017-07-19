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ОБЩЕСТВО

Покупателем в одном из гипермаркетов Ростова оказался енот

15:28 Среда, 19.07.2017

Одним из покупателей гипермаркета на Северном в Ростове-на-Дону оказался енот. Видео, как мужчина расплачивается на кассе со своим питомцем, обсуждают пользователи соцсетей. В комментариях многих волновал вопрос, можно ли с экзотическими животными посещать общественные места? Одна пользовательница сети Интернет пожаловалась на то, что ее с обычной собакой в магазин не пустили.

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Покупателем в одном из гипермаркетов Ростова оказался енот

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