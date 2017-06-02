Полис ОМС: в Ростове обсудили развитие института страховых поверенных

Сегодня в Донской столице состоялось расширенное совещание Совета директоров фондов Обязательного Медицинского Страхования. В Ростов-на-Дону приехали директора территориальных фондов всех 85 субъектов России, руководители органов здравоохранения регионов Юга, Северного-Кавказа и других.

В программе широкий круг вопросов: развитие здравоохранения, доступность медицинской помощь, дополнительное образование для медиков, покупка оборудования. Но самой ключевой темой этого масштабного совещания стало развитие института страховых поверенных, которые кто защищает право застрахованных клиентов сопровождает их на всех этапах оказания медицинской помощи.

«Это специалисты страховой компании, находящиеся в колл-центре и отвечающие на все вопросы граждан. Все вопросы по доступности и качеству медицинской помощи необходимо обращать именно в страховую компанию», — говорит председатель ФФОМС Наталья Стадченко.

Одна из важнейших задач для Министерства здравоохранения Дона в этом году — это комплекс мер, направленный на сохранение здоровья жителей и снижение смертности населения. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская зачитала подробный доклад об основных показателях здравоохранения. Цифры внушительные: финансирование территориальной программы ОМС в этом году составит 36 миллиардов рублей, на 40 процентов по сравнению с прошлым говдом увеличится поддержка медицинской высокотехнологичной помощи. Самой ключевой темы совещания стало развитие института страховых поверенных, обсуждали сокращение времени ожидания записи на прием и защита самих пациентов.