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ОБЩЕСТВО

‘Полицейский Дед Мороз’ пришел в многодетные семьи Дона

13:12 Суббота, 24.12.2016

В многодетные семьи Ростовской области, а также семьи, которые стоят на учете, накануне Нового года пришел зимний волшебник. Так донские полицейские присоединились ко Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Как отметили в областном Главке, такая акция в Ростовской области проходит каждый год. Инспекторы по делам несовершеннолетних не только в очередной раз проверили, как живут их подопечные, но и поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками.

«Полицейские Деды Морозы» принесли детям подарки, а с родителями провели профилактические беседы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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