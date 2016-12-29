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ОБЩЕСТВО

Полицейский Дед Мороз призвал жителей Ростова соблюдать ПДД

12:46 Четверг, 29.12.2016

Особый Дед Мороз вышел на улицы донской столицы. Этот главный зимний волшебник при погонах вместе со Снегурочкой поздравляет водителей и пешеходов с наступающим Новым годом. Этого Деда Мороза сопровождают также ученики одной из городских школ. Все вместе они напоминают участникам дорожного движения о том, что нужно соблюдать правила, и всем, кто за рулём, обязательно отказаться от алкоголя. Только в этом случае главный праздник года будет счастливым. Полицейский Дед Мороз пообещал следить за порядком.

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