Полицейский Дед Мороз призвал жителей Ростова соблюдать ПДД
Особый Дед Мороз вышел на улицы донской столицы. Этот главный зимний волшебник при погонах вместе со Снегурочкой поздравляет водителей и пешеходов с наступающим Новым годом. Этого Деда Мороза сопровождают также ученики одной из городских школ. Все вместе они напоминают участникам дорожного движения о том, что нужно соблюдать правила, и всем, кто за рулём, обязательно отказаться от алкоголя. Только в этом случае главный праздник года будет счастливым. Полицейский Дед Мороз пообещал следить за порядком.
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