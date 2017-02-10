Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ростовской области
Полицией Ростова-на-Дону разыскивается без вести пропавший Мясищев Вячеслав Борисович 1991 года рождения.
Приметы: на вид 23 — 26 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности, глаза карие, волосы темные, прическа короткая.
Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8(863) 249-10-50, 249-10-66, 8-908-175-65-00.
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