Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ростовской области

10:00 Пятница, 10.02.2017

Полицией Ростова-на-Дону разыскивается без вести пропавший Мясищев Вячеслав Борисович 1991 года рождения.

Приметы: на вид 23 — 26 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности, глаза карие, волосы темные, прическа короткая.

Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8(863) 249-10-50, 249-10-66, 8-908-175-65-00.

Еще темы рубрики

10 февраля 2017
В День всех влюбленных ростовчан просят стать донорами крови
10 февраля 2017
Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ростовской области
09 февраля 2017
В Ростове на заседании оргкомитета обсудили готовность объектов ЧМ-2018
09 февраля 2017
Началась реконструкция Южного подъезда к Ростову

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.