Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ростовской области

Полицией Ростова-на-Дону разыскивается без вести пропавший Мясищев Вячеслав Борисович 1991 года рождения.

Приметы: на вид 23 — 26 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности, глаза карие, волосы темные, прическа короткая.

Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8(863) 249-10-50, 249-10-66, 8-908-175-65-00.