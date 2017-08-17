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ОБЩЕСТВО

Полпред по ЮФО обсудил проблему обманутых дольщиков

18:03 Четверг, 17.08.2017

Проблема обманутых дольщиков стала основной на заседании Совета при полномочном представителе президента страны в Южном Федеральном круге. Как отметил Владимир Устинов, по официальным данным, от недобросовестных застройщиков в Ростовской области уже пострадали около полутора тысяч человек. Но эксперты предполагают, что эти цифры гораздо выше. Во встрече приняли участие главы регионов, представители прокуратуры и МВД.

«В июле президент России дал поручение главам регионов решить проблему граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В целом по ЮФО по состоянию на 1 августа выявлено 143 проблемных объекта, пострадали 2876 граждан», — говорит полномочный представитель президента РФ в Южном Федеральном округе Владимир Устинов.

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