Полпред в ЮФО провел личный прием жителей донского региона

Полномочный представитель президента России в Южном Федеральном округе Владимир Устинов сегодня провёл личный приём граждан. Он встретился с жителями Ростовской области, которые обращались к главе государства с просьбой решить те или иные проблемы. Всего на приёме побывали семь заявителей из Ростова, Шахт, Сальского и Чертковского районов. Вопросы касались газификации отдалённых посёлков, строительства дорог, ремонта многоквартирных домов и благоустройства. По результатам приёма Владимир Устинов дал поручения о решении поднятых вопросов и установил конкретные сроки.