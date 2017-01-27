Полпред в ЮФО провел личный прием жителей донского региона
Полномочный представитель президента России в Южном Федеральном округе Владимир Устинов сегодня провёл личный приём граждан. Он встретился с жителями Ростовской области, которые обращались к главе государства с просьбой решить те или иные проблемы. Всего на приёме побывали семь заявителей из Ростова, Шахт, Сальского и Чертковского районов. Вопросы касались газификации отдалённых посёлков, строительства дорог, ремонта многоквартирных домов и благоустройства. По результатам приёма Владимир Устинов дал поручения о решении поднятых вопросов и установил конкретные сроки.
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