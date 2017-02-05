Помочь бездомным и малоимущим ростовчане могут одеждой из своего гардероба

А сейчас о том, как разобрав свой шкаф, можно помочь нуждающимся. Каждый из нас сталкивался с тем, что многие вещи из своего гардероба по каким-то причинам не носит, при этом каждый сезон радует себя обновками. Но многие люди не могут себе позволить купить самые элементарные вещи, и мы можем оказать им реальную помощь.

Детские платья, комбинезоны и костюмчики. Племянница Валентины, как и все дети, растет быстро и даже не успевает снашивать любимые наряды. Одежда в хорошем состоянии скапливается в шкафах. Семья Сухоруковых задалась вопросом, как ненужные вещи снова превратить в полезные.

«Скопилось много детских вещей, пробовали продавать на сайтах за символическую плату, бесплатно выставлять, но никакой реакции нет. Вещи хорошие, в хорошем состоянии. Потом в Интернете нашли Фонд «Я без мамы», — рассказывает Валентина Сухорукова.

В этом фонде на углу Стачки и Зорге почти как в магазине, вся одежда рассортирована по возрасту и сезону. На полках аккуратно сложены вещи для грудничков. На вешалках — ассортимент для тех, кто постарше. Здесь принимают одежду для ребят до 18-ти лет. Но особой популярностью пользуется гардероб для детей от 7 до 14-ти лет, говорят сотрудники фонда.

«Необходимо, чтобы были чистыми, поглаженными, без дырок и пятен, то есть такие вещи, в которые можно одеть ребенка», — поясняет член попечительского совета благотворительного Фонда «Я без мамы» Кристина Исаева.

Кроме того, здесь принимают игрушки, коляски, постельное белье, средства гигиены и даже продукты. Сегодня под опекой благотворительного центра находится больше 300 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им не просто помогают материально, но и стараются содействовать в трудоустройстве. Ежеквартально в отдаленных районах города проводятся выездные акции по сбору вещей.

Если фонд «Я без мамы» в основном принимает детскую одежду, то на складе гуманитарной помощи при храме Покрова Пресвятой Богородицы можно найти абсолютно любые вещи.

«Постоянные бывают у нас посетители. В выдаче вещей мы не ограничиваем никогда, то есть берут много, берут на семьи, берут для социальных учреждений для бездомных. Также мы у себя открыли палатку для бездомных и пункт обогрева. Туда отдаем много вещей», — рассказывает руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии Евгений Осяк.

Еще одно место приема старых вещей находится около Центрального рынка. Здесь в любой день, кроме воскресенья, в 11 часов утра открывается бесплатная столовая. Ее посетители с радостью примут в дар теплую одежду. Оставлять одежду можно прямо здесь, на заборе. В зависимости от погоды организаторы просят складывать вещи в пакеты или отдавать им лично в руки для дальнейшего распределения. Теплые вещи, как горячие пирожки, разлетаются очень быстро. Но если вдруг джинсы или кофта остались без внимания, то лучше отнести их в машину организаторов.

«Если мы собрали достаточное количество одежды, то после того как мы покормили люди подходят и разбирают это все», — говорит руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

Здесь же будут благодарны помощи в виде продуктов и талонов на бензин. А старые любимые вещи обязательно найдут нового владельца и прослужат еще какое-то время.