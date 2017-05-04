Портреты для участия в акции «Бессмертный полк» можно распечатать в МФЦ

Портреты для участия в акции «Бессмертный полк» можно распечатать в донских многофункциональных центрах. Об этом информирует пресс-служба донского правительства.

Фото бесплатно отсканируют и увеличат. Причем сделать это можно в любом МФЦ Ростовской области. Также там можно получить георгиевские ленточки.

Напомним, акция «Бессмертный полк» призвана почтить память героев Великой Отечественной войны. Ожидается, что только в Ростове-на-Дону с портретами выйдут более 80 тысяч человек. Шествие начнется от площади Карла Маркса, колонна пройдет по Советской через Театральную площадь и далее по Большой Садовой.