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ОБЩЕСТВО

Портреты для участия в акции «Бессмертный полк» можно распечатать в МФЦ

12:42 Четверг, 04.05.2017

Портреты для участия в акции «Бессмертный полк» можно распечатать в донских многофункциональных центрах. Об этом информирует пресс-служба донского правительства.

Фото бесплатно отсканируют и увеличат. Причем сделать это можно в любом МФЦ Ростовской области. Также там можно получить георгиевские ленточки.

Напомним, акция «Бессмертный полк» призвана почтить память героев Великой Отечественной войны. Ожидается, что только в Ростове-на-Дону с портретами выйдут более 80 тысяч человек. Шествие начнется от площади Карла Маркса, колонна пройдет по Советской через Театральную площадь и далее по Большой Садовой.

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Портреты для участия в акции «Бессмертный полк» можно распечатать в МФЦ

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