Порыв теплотрассы оставил без отопления несколько домов Ростова

В нескольких районах Ростова-на-Дону ведутся работы по устранению порывов теплосетей. Об этом сообщает сайт администрации города.

Так МУП «Теплокоммунэнерго» ликвидирует аварию на теплотрассе проспекта Чехова. Из-за данного ЧП без тепла остаются жители семи домов Кировского района. Специалисты планируют устранить порыв в течение сегодняшнего дня.

Кроме того, в настоящее время ведется поиск места порыва на улице Штахановского. В связи с этим возможно отключение 25 многоквартирных домов и трех детских садов Первомайского района.

Также устраняются порывы на тепловых вводах в дома, расположенные по улицам: Погодина и Красноармейской, Большой Садовой и Серафимовича. Неполадки в системе отопления зафиксированы и в подвалах домов, находящихся на улицах Суворова и Горького.