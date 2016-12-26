Порыв теплотрассы оставил без отопления несколько домов Ростова
В нескольких районах Ростова-на-Дону ведутся работы по устранению порывов теплосетей. Об этом сообщает сайт администрации города.
Так МУП «Теплокоммунэнерго» ликвидирует аварию на теплотрассе проспекта Чехова. Из-за данного ЧП без тепла остаются жители семи домов Кировского района. Специалисты планируют устранить порыв в течение сегодняшнего дня.
Кроме того, в настоящее время ведется поиск места порыва на улице Штахановского. В связи с этим возможно отключение 25 многоквартирных домов и трех детских садов Первомайского района.
Также устраняются порывы на тепловых вводах в дома, расположенные по улицам: Погодина и Красноармейской, Большой Садовой и Серафимовича. Неполадки в системе отопления зафиксированы и в подвалах домов, находящихся на улицах Суворова и Горького.
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Приезжайте на Сельмаш!!! Власти рапортуют о том, что с отоплением все нормально, а половина микрорайона до сих пор без отопления
На ул.Воровского прорвало старые ржавые трубы отопления. Четвёртый день люди без тепла. 21 век! Никак не можем придумать, как сделать так, чтобы ремонтировать старые теплотрассы в тёплое время года, а не в морозы. Ну почему каждый год одно и то же?!