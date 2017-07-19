После капремонта в многоэтажке Волгодонска уменьшилась квартплата

Новые батареи, новая система отопления. Старший по дому на 30 лет Победы, 23 в Волгодонске Валерий Орлов не нарадуется результатам капремонта. После него в квитанциях за услугу «Теплоснабжение» — заметная экономия — процентов 25-30.

Игорь Колесников — руководитель подрядной организации, проводившей капремонт. Это они отремонтировали фасад, крышу, заменили полностью системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.

«Не пропустили ни одного радиатора, ни одного стояка. В итоге договорились со всеми жильцами. Экономия составила около 30 процентов», — комментирует генеральный директор строительной компании Игорь Колесников.

Финансирование этого капремонта осуществлялось и фонда регионального оператора. Следующим этапом — и он уже начался — стала полная замена электрооборудования с установкой датчиков освещенности и движения. Подрядчик обещает, что после этого в квитанциях будет заметный минус.