После капремонта в многоэтажке Волгодонска уменьшилась квартплата
Новые батареи, новая система отопления. Старший по дому на 30 лет Победы, 23 в Волгодонске Валерий Орлов не нарадуется результатам капремонта. После него в квитанциях за услугу «Теплоснабжение» — заметная экономия — процентов 25-30.
Игорь Колесников — руководитель подрядной организации, проводившей капремонт. Это они отремонтировали фасад, крышу, заменили полностью системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.
«Не пропустили ни одного радиатора, ни одного стояка. В итоге договорились со всеми жильцами. Экономия составила около 30 процентов», — комментирует генеральный директор строительной компании Игорь Колесников.
Финансирование этого капремонта осуществлялось и фонда регионального оператора. Следующим этапом — и он уже начался — стала полная замена электрооборудования с установкой датчиков освещенности и движения. Подрядчик обещает, что после этого в квитанциях будет заметный минус.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.