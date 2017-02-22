Пожаловаться на проблемы с отоплением ростовчане могут по телефону

Если у вас возникли каки-либо вопросы или проблемы с подачей теплоснабжения в квартиру, вы можете обратиться по телефону «горячей линии». Об этом сообщает сайт городской администрации. Например, вам подскажут, как решить проблему дополнительной регулировки системы отопления, а также оперативно отреагируют, если батареи вовсе холодные. Во всех районах работают телефоны диспетчерских служб жилищных организаций (управляющей компании, ТСЖ, ЖСК):

Ворошиловский — 235-11-11

Октябрьский — 245-03-45

Пролетарский — 251-66-65

Первомайский — 252-31-32

Ленинский — 240-20-07

Кировский — 262-05-63

Железнодорожный — 222-45-70

Советский — 222-69-03

Также информацию можно получить по телефонам: «05″, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-64 — в оперативном информационно-диспетчерском центре департамента ЖКХ и энергетики Ростова.