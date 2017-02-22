Пожаловаться на проблемы с отоплением ростовчане могут по телефону
Если у вас возникли каки-либо вопросы или проблемы с подачей теплоснабжения в квартиру, вы можете обратиться по телефону «горячей линии». Об этом сообщает сайт городской администрации. Например, вам подскажут, как решить проблему дополнительной регулировки системы отопления, а также оперативно отреагируют, если батареи вовсе холодные. Во всех районах работают телефоны диспетчерских служб жилищных организаций (управляющей компании, ТСЖ, ЖСК):
Ворошиловский — 235-11-11
Октябрьский — 245-03-45
Пролетарский — 251-66-65
Первомайский — 252-31-32
Ленинский — 240-20-07
Кировский — 262-05-63
Железнодорожный — 222-45-70
Советский — 222-69-03
Также информацию можно получить по телефонам: «05″, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-64 — в оперативном информационно-диспетчерском центре департамента ЖКХ и энергетики Ростова.
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Детский сад №182 (Первомайский р-н) до сих пор без отопления. По горячей линии не дозвониться, в оперативном информационно-диспетчерском центре департамента ЖКХ и энергетики Ростова тоже ни кто трубку не поднимает…!
15 октября дом по адресу 1 Конной Армии 22-7 был подключен к отоплению.Однако на сегодняшний день ряд квартир остался без тепла.Так полностью нет тепла в кв 24 и на неонократные обращения в ООО УК ФИЛИПП Первомайского района следовали следующие варианты ответов- 1.сейчас вышлем слесарей. 2.слесаря все на прорыве. 3.слабое давление. 4.А СЕГОДНЯ ПОСЛЕДОВАЛО-ОТОПЛЕНИЕ МОЗМОЖНО БУДЕТ К 27 ЧИСЛУ!!! У нвс маленький ребенок -2 годика.Очевидно же что имеет место быть воздушная пробка.Просим оказать содействие в решениии данного вопроса.
Просьба помочь в подключении отопления по адресу ул.Пушкинская 41,т.к. в УК «Свой дом» тел.256-66-79, два дня обещают прислать специалистов и подключить отопление,но никто не приходит,на вопрос почему-так происходит и когда у нас в доме будет тепло.отвечают,что не знают,когда к нам прийдут подключать отопление и советуют терпеливо ждать. А позвонив на горячую линию Ленинского района по тел. 240-20-07-указанный на сайте администрации г.Ростова на Дону и сайте «Дон-Тр»-вообще отказались принять заявку и сказали;.что-бы мы обращались в вышеупомянутую УК»Свой дом». В итоге круг замкнулся и в доме где в каждой квартире есть дети-очень холодно.
на улице 2-й Пятилетки в домах №10-1,10-2 НЕТ ВОДЫ НИКАКОЙ ДВА ДНЯ .По тел. упр. комп.»Лидер-2″хамят и ничего вразумительного не обещают,кроме дежурных слов»на контроле» Уважаемый мэр г. Ростова,глава Октябрьского района!Люди в 7 утра уходят на работу ,в 7 вечера приходят,живут в многоэтажках-КАК возможно с детьми без воды????
Нет отопления в Первомайском районе, дом ул. Клубная 2, Уже 20 октября!!! В ЖКХ трубку не поднимают. Просьба помочь в разрешении данной проблемы.
21 октября но СОколова 41 Ростов на Дону до сих пор нет отопления Виновных как всегда нет Причины всегда находятся Как готовятся к зиме всегда непонятно
22 февраля 2017 г. 23:48 пр. Шолохова, 201 отключена система отопления (батареи холодные), ориентировочно отключили с 20:00 — 21:00. Звоним в 05, 2442598 — отвечают, что где-то порыв, ищут (понимаш!!). С отопительного сезона уже было несколько отключений, одно отключение — больше 5 (пяти) суток, а эти выставили счет за полный месяц!!! И опять очередное (внеочередное, внеплановое) отключение. И никто не ни за что не отвечает!! И Администрация молчит, у нее все хорошо!!