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ОБЩЕСТВО

Пожарные Таганрога получили новую спецтехнику

10:15 Пятница, 17.02.2017

Пожарным Таганрога станет легче спасать людей от огня. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу они получили новую спецтехнику. Пополнение произвели в автопарке 21 пожарно-спасательной части.

На службу поступили две пожарные машины на базе отечественного «КамАЗа» и одна — представитель японского автопрома. Все автомобили имеют улучшенные характеристики, принципиально новый подход к креплению пожарного оборудования и комплектацию в соответствии с новыми требованиями. А «японец», по словам огнеборцев, еще и компактный — он легко проедет по узким переулкам исторической части города.

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