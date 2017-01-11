Правительством Дона утвержден план реализации стратегии национальной политики
В донском правительстве утвердили план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики России на 2017-2018 годы.
Так в план включены мероприятия по мониторингу ситуации в сфере межэтнических отношений, совершенствованию законодательства, организации и проведению курсов повышения квалификации для госслужащих.
Кроме того, будут проводиться ежегодные семинары по вопросам укрепления единства нации и этнокультурного развития народов России. В рамках данного вопроса запланировано проведение специальных фестивалей и молодежных форумов. А в школах будут проводить занятия на тему угрозы и профилактики экстремизма.
Особое внимание уделят и работе некоммерческих организаций, занимающихся реализацией программ по развитию межнационального сотрудничества и популяризации объектов культурного наследия.
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