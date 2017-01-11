Правительством Дона утвержден план реализации стратегии национальной политики

В донском правительстве утвердили план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики России на 2017-2018 годы.

Так в план включены мероприятия по мониторингу си­туации в сфере межэтнических отношений, совершенствованию законодательства, организации и проведению курсов повышения квалификации для госслужащих.

Кроме того, будут проводиться ежегодные семинары по вопросам укрепления единства нации и этнокультурного развития народов России. В рамках данного вопроса запланировано проведение специальных фестивалей и молодежных форумов. А в школах будут проводить занятия на тему угрозы и профилактики экстремизма.

Особое внимание уделят и работе некоммерческих организаций, занимающихся реализацией программ по развитию меж­национального сотрудничества и популяризации объектов культурного наследия.