Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Сегодня последний день Масленицы, по традиции православные верующие в этот день отмечают Прощёное воскресенье. Главный смысл последнего дня Масленицы в том, чтобы с чистым сердцем и спокойной душой приступить к Великому посту, который начинается завтра. В этот день люди просят прощение за неблаговидные поступки и прощают сами. «Бог простит, и я прощаю», – так принято отвечать всякому, кто повинится перед тобой.