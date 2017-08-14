Православные верующие Дона отмечают Медовый Спас
В православных храмах Ростовской области сегодня проходят торжественные богослужения. Несмотря на будний день, в церкви пришли тысячи людей — верующие отмечают праздник Происхождения честных древ Животворящего креста.
В народе он называется проще — Медовым Спасом. Это один из трёх августовских праздников в честь Спасителя Иисуса Христа. В этот день принято освящать воду и мёд.
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