Православные верующие Дона отмечают Медовый Спас

В православных храмах Ростовской области сегодня проходят торжественные богослужения. Несмотря на будний день, в церкви пришли тысячи людей — верующие отмечают праздник Происхождения честных древ Животворящего креста.

В народе он называется проще — Медовым Спасом. Это один из трёх августовских праздников в честь Спасителя Иисуса Христа. В этот день принято освящать воду и мёд.