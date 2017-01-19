Православные верующие Дона отмечают праздник Крещения Господня

В храмах прошли праздничные службы, верующие запаслись на год священной водой. Кроме того, в ночь на четверг многие устремились к иорданям — специальным вырубкам в форме креста на водоемах для того, чтобы окунуться и очиститься от всех грехов.

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа Иоаном Крестителем в водах реки Иордан. Это один из 12-ти важнейших после Пасхи православных праздников. Его также называют Богоявлением, потому что в этот день миру впервые явилась Святая Троица — Бог Отец провозгласил о своём Сыне, на которого снизошёл святой дух в виде голубя.