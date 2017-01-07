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ОБЩЕСТВО

Православные верующие Дона встретили Рождество Христово

9:56 Суббота, 07.01.2017

В ночь с 6 на 7 января во всех 53 действующих храмах Ростова-на-Дону состоялись праздничные богослужения. Службы посетили более 50 тысяч прихожан. Как сообщает сайт администрации города, в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы утреню и Божественную литургию святого Иоанна Златоуста совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский.

Добавим, по данным пресс-службы донского главка МВД, всего в регионе в рождественских торжествах приняли участие более 35-ти тысяч человек. При этом серьезных нарушений правопорядка зарегистрировано не было.

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Дмитрий 07.01.2017

а я считаю «христиан» осознанными мошенниками и еврейской сатанинской сектой http://www.rusocka.ru/irs.pdf

«христианство» невозможно без скудоумия.