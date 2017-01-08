Православные верующие отметили Рождество Христово

Начнем с события последних суток. В субботу православные жители Ростовской области отметили один из главных христианских праздников — Рождество Христово. С каждым годом смысл этого светлого дня понимает все большее количество наших соотечественников, поэтому тысячи верующих пришли ночью в донские храмы.

В Светоносный праздник Рождества Христова в Ростовском Кафедральном соборе собрались тысячи верующих. Многие молятся прямо на улице — святыня не смогла вместить всех желающих, но для православных это не повод огорчатся. Слова молитвы слышны и здесь.

Глава Донской митрополии Русской православной церкви Меркурий совершил Рождественские богослужения: утреню, продлившуюся около двух часов, и Божественную литургию святого Иоанна Златоуста. Также он обратился к пастве с архипастырским словом, посвящённым празднику Рождества Христова и поздравил всех верующих.

«То, что вы собрались здесь, является свидетельством нашей веры в Бога, пришедшего в мир плотью, дабы спасти всех нас. И стоим мы сегодня не в величественных кафедральных храмах, а в таком же убожестве, в котором пришёл в мир Христос, почти в таких же яслях Вифлеемских, но радуемся не от красоты мерцания злата, а радуемся от того, как сказал пророк Исаия, что с нами Бог», — сказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Мира сердечного, мира в пределах Отечества, стойкости и мужества, веры и любви, через которые мы и приближаемся к Богу и соединяемся с Ним — такие пожелания во время праздничного молебна были слышны из уст главы Донской митрополии.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий наполнил о простоте, в которой родился Господь. Он пришёл для простых людей, в простом образе. Приняв наше естество, Бог понимает человека ,а человеку открывается Господь.

Праздничные богослужения в праздник Рождества Христова прошли во всех 53 действующих ростовских храмах, где побывали около 50-ти тысяч прихожан. А всего в Ростовской области рождение Господа встретили более 35-ти тысяч человек в 328 храмах и соборах.