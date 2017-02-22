Праздничный салют в Ростове: 30 залпов, 9 видов, 7 цветов
23 февраля в честь Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону состоится праздничный салют. Его будут запускать с левого берега Дона.
Артиллеристы ЮВО выполнят 30 залпов с темпом в 30 секунд. Заряды будут разрываться на высоте 250-300 метров. При этом ростовчане смогут увидеть девять видов праздничных салютов, представленных в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.