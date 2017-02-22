Праздничный салют в Ростове: 30 залпов, 9 видов, 7 цветов

23 февраля в честь Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону состоится праздничный салют. Его будут запускать с левого берега Дона.

Артиллеристы ЮВО выполнят 30 залпов с темпом в 30 секунд. Заряды будут разрываться на высоте 250-300 метров. При этом ростовчане смогут увидеть девять видов праздничных салютов, представленных в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.