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ОБЩЕСТВО

Праздничный салют в Ростове: 30 залпов, 9 видов, 7 цветов

17:29 Среда, 22.02.2017

23 февраля в честь Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону состоится праздничный салют. Его будут запускать с левого берега Дона.

Артиллеристы ЮВО выполнят 30 залпов с темпом в 30 секунд. Заряды будут разрываться на высоте 250-300 метров. При этом ростовчане смогут увидеть девять видов праздничных салютов, представленных в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

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