Празднование Дня ВМФ на берегах Дона и Невы ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня День Военно-Морского Флота. Отмечается этот праздник ежегодно в последнее воскресенье июля. Так в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Собравшиеся увидели яркое и незабываемое зрелище — гордость нашей страны: по водной артерии прошли корабли, суда, подводные лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В Ростове-на-Дону День ВМФ отметили торжественными мероприятиями на городской набережной.
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