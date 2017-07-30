Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Празднование Дня ВМФ на берегах Дона и Невы ФОТОРЕПОРТАЖ

15:13 Воскресенье, 30.07.2017

Сегодня День Военно-Морского Флота. Отмечается этот праздник ежегодно в последнее воскресенье июля. Так в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Собравшиеся увидели яркое и незабываемое зрелище — гордость нашей страны: по водной артерии прошли корабли, суда, подводные лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В Ростове-на-Дону День ВМФ отметили торжественными мероприятиями на городской набережной.
1 3 4 5 6 8 10 13 14 15 16-9 16 18 19 20 23 24 25

44

77

66

99

19

11=0

55

11

88

22

111

33

Еще темы рубрики

30 июля 2017
Празднование Дня ВМФ на берегах Дона и Невы ФОТОРЕПОРТАЖ
30 июля 2017
На Дону отмечают День Военно-Морского Флота
30 июля 2017
Константин Толоконников завоевал золото Чемпионата России
20-05
28 июля 2017
Ростовчане спешно скупают карты для безналичной оплаты проезда

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.