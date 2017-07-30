Празднование Дня ВМФ на берегах Дона и Невы ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня День Военно-Морского Флота. Отмечается этот праздник ежегодно в последнее воскресенье июля. Так в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Собравшиеся увидели яркое и незабываемое зрелище — гордость нашей страны: по водной артерии прошли корабли, суда, подводные лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В Ростове-на-Дону День ВМФ отметили торжественными мероприятиями на городской набережной.

