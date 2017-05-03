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ОБЩЕСТВО

Председатель Донского парламента поучаствовал в экоуроке ростовской школы №80

18:16 Среда, 03.05.2017

Спикер Донского парламента Александр Ищенко сегодня, 3 мая, провел встречу с учениками ростовской школы номер 80, которые присоединилось к эстафете экологических уроков. Депутат рассказал школьникам, что после запуска восьми мусороперерабатывающих предприятий, почти 40 процентов отходов после промышленной переработки станут полезными ресурсами. А ученики показали гостю свои экологические плакаты, которые они приготовили для участия во всероссийской акции «Сделаем вместе».

«Важно, чтобы подрастающее поколение сызмальства поучило новое понимание отношения к природе к чистоте, только так можно говорить о будущем нашей страны и нашей области», — сказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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