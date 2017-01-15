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ОБЩЕСТВО

Представители четвертой власти получили в Ростове заслуженные награды

11:31 Воскресенье, 15.01.2017

Честные и объективные материалы, глубокий анализ ситуации, умение видеть тенденции и расставлять верные акценты. В пятницу в Ростовском музыкальном театре состоялся главный журналистский праздник года — День печати. В этот день чествовали лучшие СМИ региона. Больше всех наград получили журналисты телерадиокомпании «Дон-ТР».

Даже в свой профессиональный праздник журналист «Дон-ТР» Андрей Сапегин продолжает фиксировать происходящее и делиться информацией. Пусть даже при этом в руках — не привычный микрофон и камера. Новость дня — Бал прессы. На сцену поднимаются лучшие сотрудники медиасферы Дона. Первые награды — медали «За доблестный труд на благо донского края» — получают сотрудники нашей телекомпании — режиссер Наталья Погорелова и инженер Михаил Угаров.

Традиционно, больше всего претендентов на премию губернатора. В этом году организаторы приняли 150 заявок. Лучшими стали 22 журналиста. Из них сразу девять — сотрудники телерадиокомпании «Дон-ТР».

Евгений Данильчук — лучший репортер информационной программы. В своих сюжетах он остро и доступно рассказывает о проблемах и достижениях региона. А репортажи о малышах, нуждающихся в дорогостоящем лечении, всегда собирают необходимые суммы.
Наградой отметили и тех, кто делает новости на радио.

«Говорят же старожилы теле- и радиоэфира, что ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой крайний репортаж. В своей работе стараюсь руководствоваться этим принципом», — говорит журналист радио ГТРК «Дон-ТР» Александр Кравцов.

Без исключения все журналисты отмечают, что нет никакого секрета успеха. Главное качественно делать свою работу.

«Награда за лучший журналистский материал по теме «Интеллект» — это за цикл работ по «Донской сборке», но я считаю, что это за весь труд в целом. Потому что, когда едешь на съёмку, ты не знаешь, получишь ли за материал, который сделаешь, какую-нибудь награду, ты делаешь это для зрителя», — поясняет журналист телевидения ГТРК «Дон-ТР» Надежда Чеканова.

Кроме того, работу СМИ отметила и администрация города. Благодарственные письма журналисты получили от Законодательного собрания и Избирательной комиссии региона,
а также награды фонда помощи больным детям «Русфонд» и Общественного совета при главке МВД по Ростовской области.

«Наша работа без поддержки СМИ, в которых мы рассказываем о буднях полиции, о подвигах полиции, была бы, в принципе, невозможна», — говорит председатель Общественного совета при ГУ МВД РФ по Ростовской области Эдуард Шапошников.

«Конечно для нас без СМИ, без профессиональных СМИ, без СМИ, которые работают по-настоящему, которые работают честно, — не было бы никакой возможности помогать нашим подопечным», — говорит руководитель ростовского бюро фонда помощи больным детям «Русфонд» Галина Козлова.

Количество наград подтверждает, что донские СМИ плодотворно поработали в 2016 году. Но виновникам торжества не стоит забывать о том, что они — четвертая власть и в новом году.

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