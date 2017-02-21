Представители FIFA проверят операционный план ‘Ростов-Арены’
Совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» ознакомится с обновленными операционными планами арен Кубка Конфедераций и ЧМ-2018. В том числе эксперты рассмотрят и данные по объекту, возводимому в Ростове-на-Дону. Добавим, это уже пятый и последний визит, который проводится в рамках подготовки к данным спортивным мероприятиям.
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