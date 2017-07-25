Представители КПРФ встретились с обманутыми дольщиками

Представители ростовского отделения фракции КПРФ встретились с обманутыми дольщиками. Главной темой стал поиск эффективных законодательных механизмов защиты участников долевого строительства. Свои вопросы дольщики могли задать представителям региональной службы государственного строительного надзора и прокуратуры. По итогам заседания участники приняли решение подготовить обращение губернатору и руководителям федеральных структур. Напомню, сейчас в регионе 4200 обманутых дольщиков.

«Фракция КПРФ в очередной раз выступает инициатором более, скажем так, качественного решения этого вопроса. Дело в том что законов в Российской Федерации необходимо и достаточно для решения этих вопросов», — сказал руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов.