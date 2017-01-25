Представителям фонда доктора Лизы вручили ведомственную награду
Глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка должна была получить эту награду лично. Сегодня сотрудники таможни вручили ведомственную награду «25 лет таможенной службы России» представителям фонда доктора Лизы. Приказ о награждении правозащитницы был подписан в конце прошлого года. Но 25 декабря она погибла в авиакатастрофе. За два года доктор Лиза свыше 30-ти раз выезжала на Донбасс и перевезла почти полтысячи детей, нуждающихся в медицинской помощи.
«Эти два с небольшим года вы поддерживали нас в нашей работе. Я хочу, чтобы вы знали, что без вашей помощи наша миссия была бы невозможна. И я хочу заверить вас, что все сотрудники сделают все возможное, чтобы дело Елизаветы Петровны было продолжено», — говорит помощник исполнительного директора Международной общественной организации «Справедливая помощь» Наталья Авилова.
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