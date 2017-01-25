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ОБЩЕСТВО

Представителям фонда доктора Лизы вручили ведомственную награду

21:25 Среда, 25.01.2017

Глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка должна была получить эту награду лично. Сегодня сотрудники таможни вручили ведомственную награду «25 лет таможенной службы России» представителям фонда доктора Лизы. Приказ о награждении правозащитницы был подписан в конце прошлого года. Но 25 декабря она погибла в авиакатастрофе. За два года доктор Лиза свыше 30-ти раз выезжала на Донбасс и перевезла почти полтысячи детей, нуждающихся в медицинской помощи.

«Эти два с небольшим года вы поддерживали нас в нашей работе. Я хочу, чтобы вы знали, что без вашей помощи наша миссия была бы невозможна. И я хочу заверить вас, что все сотрудники сделают все возможное, чтобы дело Елизаветы Петровны было продолжено», — говорит помощник исполнительного директора Международной общественной организации «Справедливая помощь» Наталья Авилова.

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