Премьера: ростовчане снялись в клипе для фильма ‘Ёлки-5′

Сегодня состоится премьера народного клипа на песню «Начинаем отмечать», которую Сергей Шнур и группировка «Ленинград» написали специально для новой комедии «Елки-5″. Съемки фильма проходили при активной поддержке ВГТРК. В среду телеканал «Россия» и Тимур Бекмамбетов провели масштабную всероссийскую акцию: по всей стране снимали народный клип. В том числе и в Ростове-на-Дону. ГТРК «Дон-ТР» — официальный партнёр акции — организовала сразу два флешмоба. Под песню, ставшую неофициальным гимном кинокомедии и даже всего новогоднего празднования, танцевали будущие мамочки в областном перинатальном центре и коллектив Рузанны Харахашевой «Без предела» Донского государственного технического университета. 40 участников коллектива приняли участие в акции.

