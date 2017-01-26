Преподаватели военных училищ будут воспитывать аксайских кадетов
В Аксайский казачий кадетский корпус направят преподавателей военных училищ. Об этом сегодня на встрече с воспитанниками учебного заведения заявил главнокомандующий сухопутных войск России Олег Салюков. Генерал-полковник посетил донской корпус впервые. Он осмотрел учебные классы, спортзал, музей и встретился с родителями кадетов. Добавим, Аксайский казачий кадетский корпус передали в ведение Министерства обороны три года назад.
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