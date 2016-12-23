Президент России дает большую пресс-конференцию

Одно из главных и ожидаемых политических событий декабря. Большая пресс-конференции Владимира Путина началась в 12 часов.

Во встрече, на которой президент подводит итоги уходящего года и высказывает свое мнение по самым острым проблемам, принимают участие почти полторы тысячи журналистов. Центр международной торговли на время превратили в телецентр.

На вопросы журналистов Владимир Путин отвечает с 2001 года, не избегая самых острых, а иногда и провокационных. Ответы слушают не только в России. На Западе слова Президента еще долго потом обсуждают, считая многие реплики политическими заявлениями.

«Главное, доносить свою точку зрения, используя все вот эти достижения прогресса. Не соглашаться с информационными подлогами, и с информационными утками, объяснять правду, и не стесняться никогда этой правды. И мы видим, что это приносит свои результаты», — говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На пресс-конференцию Владимира Путина в этом году аккредитовано без малого полторы тысячи репортеров. Отечественных и зарубежных. Естественно, на вопросы всех глава государства ответить не сумеет. Сколько вопросов будет задано, определяет сам президент. Своеобразный рекорд глава государства установил в 2008 году, когда ответил почти на 140. Журналисты надеются на рекорды и в этом году.