В авиакатастрофе под Сочи погиб выпускник Консерватории Ростова

В Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова вспоминают бывшего студента — Владимира Халимона, который погиб под Сочи при крушении самолета Ту-154.

Как сообщает РИА «Новости», он в составе Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова летел в Сирию для проведения новогоднего концерта.

«С Владимиром я училась на одном курсе. Хороший, отзывчивый студент. Добрый и порядочный», — рассказала специалист Центра трудоустройства выпускников Консерватории.

Напомним, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них были восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.