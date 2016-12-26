В авиакатастрофе под Сочи погиб выпускник Консерватории Ростова
В Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова вспоминают бывшего студента — Владимира Халимона, который погиб под Сочи при крушении самолета Ту-154.
Как сообщает РИА «Новости», он в составе Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова летел в Сирию для проведения новогоднего концерта.
«С Владимиром я училась на одном курсе. Хороший, отзывчивый студент. Добрый и порядочный», — рассказала специалист Центра трудоустройства выпускников Консерватории.
Напомним, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них были восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.