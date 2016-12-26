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ОБЩЕСТВО

В авиакатастрофе под Сочи погиб выпускник Консерватории Ростова

20:16 Воскресенье, 25.12.2016

В Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова вспоминают бывшего студента — Владимира Халимона, который погиб под Сочи при крушении самолета Ту-154.

Как сообщает РИА «Новости», он в составе Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова летел в Сирию для проведения новогоднего концерта.

«С Владимиром я училась на одном курсе. Хороший, отзывчивый студент. Добрый и порядочный», — рассказала специалист Центра трудоустройства выпускников Консерватории.

Напомним, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них были восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.

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