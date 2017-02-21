Приборы Елатомского завода могут стать оригинальным подарком к 23 февраля

Лучшие подарки на 23 февраля — конечно же, внимание, забота, и любовь. Но ограничиться только ими нельзя. За дорогими и бесполезными подарками тоже гнаться не стоит — лучше отдать предпочтение полезным. Ростовчанка Валентина Маслова решила: небанальным презентом для мужа может стать аппарат Елатомского приборного завода «Алмаг-01″.

«У меня муж и сын долгое время работали на стройке, ну и случаются проблемы со спиной — боли всякие. Решила попробовать купить этот аппарат. Думаю, поможет», — гооврит покупательница Валентина Маслова.

Лечение, реабилитация, профилактика распространенных и редких болезней — вот основное назначение аппарата «Алмаг-01″.

«Аппарат «Алмаг-01″, который воздействуют бегущим импульсным магнитным полем, применяется при таких заболеваниях как артирты, артрозы, остеохандрозы и многие другие заболевания опроно-двигательного аппарата, и еще множества других — около 60 заболеваний», — говорит представитель Елатомского приборного завода Наталья Степанова.

Производители говорят: в Ростовской области множество медицинских учреждений применяют аппарат «Алмаг-01″. Например, Областная клиническая больница №1, Центральная городская больница, санаторий «Надежда» и дорожная клиническая больница.

Аппарат портативный и удобный, поэтому им легко пользоваться самостоятельно, в домашних условиях. В преддверии Дня защитника Отечества производители обещают праздничную цену. Приобрести «Алмаг-01″ можно в аптеках «Социальная», «Югфарма», медтехнике «Технос», а также в других аптеках Ростова и области.