Приказом президента уволен начальник Северо-Кавказского центра МЧС
В числе высших офицеров МЧС, которые уволены приказом президента России, бывший заместитель начальника Южного центра черезвычайного ведомства. Николай Литюк был на этой должности с 2001 по 2011 годы. Сегодняшнее увольнение — с поста начальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС. Добавим, Николай Литюк — уроженец Ростовской области, его родина — село Куйбышево.
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