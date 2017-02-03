Приказом президента уволен начальник Северо-Кавказского центра МЧС

В числе высших офицеров МЧС, которые уволены приказом президента России, бывший заместитель начальника Южного центра черезвычайного ведомства. Николай Литюк был на этой должности с 2001 по 2011 годы. Сегодняшнее увольнение — с поста начальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС. Добавим, Николай Литюк — уроженец Ростовской области, его родина — село Куйбышево.