Приобрести настоящий алтайский мед можно в Ростове до 26 февраля
В Ростов-на-Дону привезли мёд собранный на Алтае. Лакомство из этого края считается одним из самых целебных и вкусных в мире. Все потому, что пчелы собирают его в горной местности, где растет много лекарственных трав. На ярмарке представлено более 20-ти сортов, среди них есть и самый редкий.
Вот уже более века качество меда определяют по диастазному числу или ферментной активности. Иными словами, чем суровее климат, тем выносливее пчелы и полезней мед. Алтайские сорта как раз относят к таким высококачественным, говорит представитель династии сибирских пчеловодов Алексей Писклюков.
«Такой мед собирают в июле-августе в тайге», — отмечает пчеловод Алексей Писклюков.
Пасека Писклюковых находится в Советском районе Алтайского края. В Ростов-на-Дону мед и продукты пчеловодства семья привезла впервые. Отведать более 20-ти сортов алтайского меда можно на выставке в Окружном Доме офицеров. Она работает до 26 февраля.
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