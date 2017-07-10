Природный заказник Горненский восстанавливает генофонд обитателей

Природный заказник Горненский, на территории которого находится свыше 50 видов животных и растений, занесённых в Красную книгу, восстанавливает генофонд обитателей. Главная гордость заповедника — популяция оленей. В свое время браконьеры их полностью уничтожили. Но в 2013 году из Литвы завезли 2 десятка представителей этих благородных животных и теперь стадо увеличилось в несколько раз. В этом году в вольере Горненского заказника родилось 20 оленят, а к осени ожидается очередное пополнение.

«Срок рождаемости у оленей немножко затягивается , олениха их выводит уже после того, как олененок окрепнет и станет на ноги. Порядка месяца она его прячет, кормит молоком», — рассказывает заместитель директора ГБУ РО «Дирекции особо охраняемых природных территорий областного значения» Виталий Плюхин.

Вольер, в котором молодняк растет, довольно просторный — его площадь 41 гектар. В ближайшее время планируется расширение до 130. Как только малыши совсем окрепнут и подрастут, их выпустят в естественную среду обитания. Так называемое, аборигенное стадо сегодня насчитывает 30 оленей и 15 ланей. За пределами вольера животных не оставляют без внимания — их подкармливают и оберегают от браконьеров. Ежедневно 2 инспектора делают обход территории. И порой возвращаются с не самой желанной добычей.

«Был организован кормовой столик и на тропе подхода, где кабаны подходят к столику — кукуруза там сыплется — оборудована была вышка на которую, как говорится, садятся браконьеры. Все это дело мы обнаружили. Но хорошо, что обошлось, как говорится, малой кровью. Никто не наступил на этот капкан, по размерам тут только медведя ловить такими капканами, но у нас пытались ловить кабана дикого», — говорит зоотехник ГБУ РО «Дирекции особо охраняемых природных территорий областного значения» Виктор Пантелейчук.

Медведи в окрестностях не водятся, но зато здесь можно встретить, зайца, лисицу, енотовидную собаку, ласку, куницу и даже верблюдов — Машу и Мишу. Познакомиться с ними можно во время экскурсии. На территории заказника действует экологическая тропа «Войди в природу другом». Специальный маршрут проведет через ландшафтную поляну, плотину, озеро и другие местные красоты. Только за эту весну здесь побывали 300 детей со всей области. И лично увидели диких животных не в клетках, а в естественной среде.