Лента новостей

ОБЩЕСТВО

‘Притяжение’ Федора Бондарчука ростовчане увидят уже сегодня

12:33 Четверг, 26.01.2017

Долгожданное кино о невероятных приключениях инопланетян в Москве. Сегодня ростовчанам покажут фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Традиционно считается, что снимать масштабные картины о визите пришельцев на землю под силу только голливудским режиссерам. Удалась ли работа отечественному кинематографу — смогут оценить первые донские зрители уже этим вечером. Премьерный сеанс пройдёт в кинотеатре «Большой».

Еще темы рубрики

26 января 2017
‘Притяжение’ Федора Бондарчука ростовчане увидят уже сегодня
25 января 2017
В Новочеркасске в честь Дня студента проведут Губернаторский бал
25 января 2017
Донские вузы отмечают День студента
25 января 2017
‘Здесь гений жил…’: ростовчан приглашают на выставку в ‘Шолохов-центр’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Петя 26.01.2017

Спасибо, уже с трекеров слили и посмотрели.