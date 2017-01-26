‘Притяжение’ Федора Бондарчука ростовчане увидят уже сегодня
Долгожданное кино о невероятных приключениях инопланетян в Москве. Сегодня ростовчанам покажут фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Традиционно считается, что снимать масштабные картины о визите пришельцев на землю под силу только голливудским режиссерам. Удалась ли работа отечественному кинематографу — смогут оценить первые донские зрители уже этим вечером. Премьерный сеанс пройдёт в кинотеатре «Большой».
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