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ОБЩЕСТВО

Проблему подтопления домов в Ростове взяла на контроль городская администрация

7:36 Понедельник, 24.07.2017


Власти донской столицы взяли на контроль проблему подтоплений домов в Ростове во время дождя. На совещание по вопросу улицы Шоссейной, глава городской администрации города Виталий Кушнарев поручил изучить ситуацию на всех проблемных участках, разработать техническое решение по отводу или откачке воды, а также рассмотреть возможность расселения.

«Решение вопроса подтопления жилых домов в Ростове необходимо проработать на всех уровнях, оперативно, и самое главное разработать механизм действий для того, чтобы избежать в будущем такой ситуации. В Ростове-на-Дону погодные условия бывают самыми различными и из-за них, в первую очередь, не должны страдать горожане», — подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

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