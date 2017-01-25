Продлен запрет на продажу непищевой спиртосодержающей продукции

В Ростовской области нельзя продавать непищевую спиртосодержающую продукцию. Региональный Роспотребнадзор продлил срок действия запрета еще на 60 дней. Ограничение ввели в декабре прошлого года. За это время удалось снизить количество отравлений и число смертей в период новогодних праздников. С декабря сотрудники донского Роспотребнадзора обнаружили 207 литров парфюмерно-косметической продукции, которую продавали с нарушением требований.